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Более 10 фактов разрушения объектов археологического наследия выявили в Псковской области

14 фактов разрушения объектов археологического наследия выявили в Псковской области. Об этом директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова рассказала на отчётной конференции регионального комитета по охране объектов культурного наследия 28 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«К сожалению, мы не можем поставить охрану возле каждого объекта, поэтому нам остаётся только фиксировать действия черных копателей по разрушению археологического наследия», - отметила директор Археологического центра. Разрушения фиксировались в Пскове, Великих Луках, деревне Горожане Новосокольнического района, деревне Залучье Куньинского района, в Пушкиногорском районе, в Изборске и Порхове. Марина Кулакова подчеркнула, что проводится соответствующая работа с администрациями муниципальных образований.

Видео: Археологический центр Псковской области

«Археологический центр в 2023 году провел всего две раскопки в Пскове - это Введенский раскоп и раскоп на улице Спегальского», - поделилась Марина Кулакова. Всего в Псковской области провели пять масштабных раскопок, в том числе в городе Печоры.

Основные планы псковских археологов на 2024 год - это продолжение работ в Печорах и исследования в Троицком соборе в Пскове.