Происшествия

Виновника наезда на пешехода вблизи автовокзала ищут в Пскове

Полиция ищет очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 13 февраля в 18.47 на улице Вокзальной у дома №34а (поблизости от автовокзала) в Пскове. Неизвестный водитель совершил наезд на пешехода и скрылся.

По информации Telegram-канала «Псков. За рулем», неизвестный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на женщину 1970 года рождения. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения и самостоятельно обратилась в травмпункт.

Очевидцев и других людей, владеющих какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят обратиться по телефонам: 102, 59-38-40, 8-953-244-42-42. А водителю, ставшему участником этого ДТП, предлагается самостоятельно обратиться в Госавтоинспекцию УМВД России по городу Пскову.