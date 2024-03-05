Происшествия

Жилой дом и гараж с автомобилем горели в Псковском районе

Жилой дом и гараж с автомобилем горели в СНТ «Пристань-6» Псковского района 4 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Гараж выгорел изнутри, сгорела кровля. В жилом доме сгорели кровля и второй этаж, первый этаж выгорел. Также огонь уничтожил автомобиль Renault Sandero 2012 года выпуска. По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети в гараже. Пожарным удалось спасти соседний дачный дом и эвакуировать 2 газовых баллона по 50 литров каждый.

В тот же день две хозяйственные постройки сгорели в деревне Бережани Красногородского округа. По имеющимся сведениям, пожар случился в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Пожарным удалось спасти жилой дом.