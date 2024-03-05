Происшествия

Мужчину будут судить за кражу денег с банковской карты в Пскове

Мужчина предстанет перед Псковским городским судом за кражу денег с банковской карты (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В ходе следствия установлено, что 30 августа 2023 года мужчина пришел в гости к своему знакомому. Последний предложил обвиняемому сходить в магазин и приобрести продукты и спиртное, но сам не пошел, дав при этом свою банковскую карту и сообщив пин-код от нее. Обвиняемый взял карту и решил распорядиться ею по своему усмотрению. Он снял в банкомате 34 200 рублей и присвоил их себе. Потерпевший так и не дождался мужчину, в связи с чем обратился в полицию.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд. Подсудимому грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до восьми тысяч рублей.