Происшествия

Мужчина задушил мать в Великих Луках

51-летнего мужчину подозревают в убийстве матери в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

17 марта мужчина, находясь по месту жительства в квартире дома по улице Гражданской в Великих Луках, задушил руками свою пожилую мать.

Мужчина постоянного источника дохода и устойчивых социальных связей не имеет. В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по 19 мая. Расследование уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ продолжается.