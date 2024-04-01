Происшествия

Почти 10 млн рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников

Около 10 миллионов рублей не досчитались в совокупности несколько жителей Пскова, Пыталово, Бежаницкого и Печорского районов после звонков злоумышленников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками банковской сферы и правоохранительных органов. В частности, под предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов и доступа к банковским счетам собеседников завладели их сбережениями. А иным пользователям махинаторы предложили дополнительный заработок в Сети. Поддались на ухищрения мошенников и при осуществлении операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах.

Таким образом, потерпевшие лишились в общей сложности около десяти миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Кроме того, отмечаются все новые факты неправомерного доступа к личным кабинетам пользователей сайта «Госуслуги» с последующим блокированием их учетных записей.