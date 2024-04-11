Происшествия

Сотрудники Госавтоинспекции эвакуировали восемь человек из горящей многоэтажки в Пскове

Ранним утром в дежурную часть ГУН УМВД России по городу Пскову поступило сообщение о том, что в доме 29 на Октябрьском проспекте произошло возгорание квартиры на 4-м этаже. Оценив обстановку, сотрудники Госавтоинспекции приняли решение самостоятельно приступить к организации эвакуации жильцов других квартир, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Прибыв к указанному месту, два экипажа Госавтоинспекции в составе старшего инспектора взвода № 2 ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову капитана полиции Алексея Смирнова, старших лейтенантов полиции Ивана Пантелеева и Александра Осипова, лейтенанта полиции Романа Демидова увидели клубы дыма, вырывающиеся из жилого помещения.

Полицейские оперативно сообщили о случившемся в дежурную часть и вызвали экстренные службы - пожарные расчеты и скорую медицинскую помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение самостоятельно приступить к организации эвакуации жильцов других квартир. Полицейские незамедлительно совершили поквартирный обход четвертого этажа, благодаря чему удалось вывезти 5 взрослых и 2 несовершеннолетних из соседних от эпицентра возгорания квартир, после чего сотрудники полиции начали поквартирно простукивать двери 3 этажа с командой «Пожар!» и сопровождать людей к выходу.

Всего эвакуировали 8 человек, из них 2 детей и несколько домашних животных.

Медицинские работники на месте осмотрели всех жильцов дома, женщина 1949 года рождения была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи.

Когда сотрудники Госавтоинспекции убедились, что жизни и здоровью жильцов ничего не угрожает, они приступил к организации дорожного движения для недопущения граждан к опасным участкам, организации беспрепятственного проезда специальных автомобилей.