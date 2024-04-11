47-летнего псковича задержали по подозрению в краже продуктов из псковского магазина 11 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Кнопка тревожной сигнализации сработала в магазине на Рижском проспекте около 18:00.
Прибыв на объект, экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» задержал 47-летнего псковича, который пронес через кассовую зону продукты питания, не заплатив за них.
По данному факту проводится проверка.