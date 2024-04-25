Происшествия

Почти 20 преступников задержали в Псковской области за два дня «Розыска»

Первый этап федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» проводился на территории Псковской области с 24 по 25 апреля. За этот период задержаны 18 преступников, установлено местонахождение четырех без вести пропавших, разыскано двое несовершеннолетних, удалось также установить личности двоих скончавшихся граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

24 апреля сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки установили местонахождение гражданина Республики Беларусь, мужчины 1984 года рождения, находившегося в федеральном розыске в категории «без вести пропавший».

Мужчину разыскивал Железнодорожный РОВД города Витебска МВД Республики Беларусь,