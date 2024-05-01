Происшествия

Пскович попался на краже спиртного и более 10 шоколадных батончиков

30-летний мужчина попался на краже спиртного и шоколада в Пскове утром 1 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В 9:25 патруль вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из магазина на улице Николая Васильева поступил сигнал «тревога». Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки и 12 шоколадных батончиков.

Мужчину привлекут к ответственности в соответствии со статьей 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение).