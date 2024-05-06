Происшествия

Осужденный великолучанин пытался принести наркотик в место отбывания наказания

Осужденного к исправительным работам в Великих Луках привлекли к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотика (часть 1 статьи 228 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Мужчина, отбывающий наказание в виде принудительных работ в федеральном казенном учреждении «Исправительный центр №1», 1 ноября незаконно приобрел наркотик. Он попытался пронести наркотик в учреждение, где отбывает наказание, однако наркотик был обнаружен и изъят.

Приговором Великолукского городского суда мужчину направили колонию строгого режима на 2 года 8 месяцев.