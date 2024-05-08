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Пскович пытался дать взятку налоговому инспектору и наехал на полицейского на автомобиле

Пскович пытался дать взятку в размере 70 тысяч рублей старшему государственному налоговому инспектору УФНС России по Псковской области и на автомобиле наехал на полицейского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокурор Псковской области утвердил обвинительное заключение в отношении гражданина по обвинению в совершении преступлений по части 3 статьи 290 УК РФ (дача взятки должностному лицу), части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В ходе расследования установлено, что мужчина, действовавший в интересах ряда юридических лиц, дал взятку в размере 70 тысяч рублей старшему государственному налоговому инспектору УФНС России по Псковской области за формальное проведение и прекращение проверки в отношений одной из организаций, а также непроведении проверок в отношении других.

После задержания на месте совершения преступления мужчина скрылся от сотрудников правоохранительных органов на принадлежащем ему автомобиле и наехал на сотрудника полиции, который пытался помешать подозреваемому.

Местонахождение злоумышленника было оперативно установили обвиняемый задержан.

Санкция части 3 статьи 290 УК РФ и части 2 статьи 318 УК РФ предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 8 и 10 лет, соответственно.