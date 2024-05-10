Происшествия

Двух человек эвакуировали из многоэтажки в Пскове из-за возгорания электрических щитов

Взрослого и ребенка эвакуировали из многоквартирного жилого дома в Пскове из-за возгорания электрических щитов 12 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании в доме №17 на улице Пароменской поступила в ведомство в 14:35. В результате пожара в жилом доме выгорели электрические щиты учёта и распределения электроэнергии со второго по пятый этажи.

Предположительная причина случившегося - короткое замыкание электрооборудования в электросчетчике. Пожарным удалось спасти от огня семь человек.