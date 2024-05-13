Происшествия

Пожар в квартире многоэтажки на улице Бастионной потушили в Пскове

Возгорание в квартире многоквартирного дома на улице Бастионной ликвидировали в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 11:39. Специалисты МЧС России оперативно ликвидировали очаг возгорания на четвёртом этаже, эвакуировано два человека. Пострадавших нет.

На месте работали 15 специалистов и пять единиц техники.

Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети в комнате.