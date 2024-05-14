Происшествия

Псковича задержали за кражу 11 упаковок сыра

Молодого человека, который похитил из магазина 11 упаковок сыра, задержали в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

13 мая около 23:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал «тревога» из гипермаркета на Рижском проспекте. На место происшествия был направлен экипаж группы задержания.

В магазине росгвардейцы задержали 19-летнего псковича, который похитил из торгового зала 11 упаковок сыра общей стоимостью 3877 рублей.

По факту кражи проводится проверка.