Происшествия

Жилые дома сгорели ночью в Кунье и Красногородском округе

Жилые дома сгорели в Кунье и деревне Вярьмово Красногородского муниципального округа в ночь на 16 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

15 мая в 21:50 поступило сообщение о пожаре в Советском переулке в Кунье.

Сгорел жилой дом.

Предположительная причина – аварийный режим работы электрооборудования внутри дома.

От огня спасли две хозяйственные постройки.

А в 1:53 стало известно о возгорании в деревне Вярьмово Красногородского округа. Сгорели жилой дом и хозяйственная постройка. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание на вводе в дом.

От огня спасли хозяйственную постройку.

Помимо этого, 15 мая в 17:05 в МЧС сообщили о пожаре в доме №49 на улице Ижорского Батальона в Пскове. В многоквартирном жилом доме в мусоросборочной камере сгорел пластиковый мусорный контейнер. Причина, предположительно, – неосторожное обращение с огнем.

А в 23:15 стало известно о пожаре в деревне Манёво Куньинского района. Сгорела баня. Предположительная причина – аварийный режим работы электрооборудования. От огня смогли спасти жилой дом.