Происшествия

Великолучанин может лишиться свободы за воровство алкоголя и спортивного инвентаря

23-летнего жителя Великих Лук будут судить за две кражи с незаконным проникновением (пункт «б» часть 2 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В ходе следствия установлено, что в конце января ночью великолучанин незаконно проник в магазин, откуда похитил несколько бутылок спиртного на общую сумму около 3000 рублей.

Спустя два дня молодой человек проник в помещение магазина спортивных товаров и похитил товары для спорта и туризма на общую сумму около 60 000 рублей.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.