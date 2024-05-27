Происшествия

Жительница Пыталовского района перевела мошенникам почти 60 тысяч рублей

Жительница Пыталовского района перевела мошенникам 58 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что 15 февраля в период времени с 18:00 до 20:00 часов неустановленное лицо в неустановленном месте обманным путем завладело денежными средствами в размере 58 тыс. рублей, принадлежащими жительнице Пыталовского района 1984 года рождения.

Женщина, будучи введенная в заблуждение посредством телефонного звонка мошенника, самостоятельно перевела денежные средства через банкомат.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования поставлен на контроль в прокуратуре района.