Происшествия

Похитители продуктов в Пскове хотели откупиться от полиции за 100 тысяч рублей

Мужчина предстанет перед судом в Пскове по обвинению в даче взятки сотруднику полиции (часть 3 статьи 291 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, 2 февраля обвиняемый прибыл для беседы к участковому уполномоченному отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову, в ходе которой передал сотруднику полиции, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, взятку в сумме 100 тысяч рублей за освобождение фигуранта и его знакомого от уголовной ответственности за совершенные ими ранее кражи товаров и продуктов из супермаркета.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.