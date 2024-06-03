Происшествия

Три фальшивые купюры изъяли из финансовых организаций Пскова

Три купюры с признаками подделки изъяты в финансовых организациях Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В одном из банков Пскова 30 мая была выявлена фальшивая тысячерублевая банкнота. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В другом псковском банковском учреждении 1 июня обнаружена купюра достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки. По имеющимся сведениям, поступила она в выручке из магазина в Пушкинских Горах.

Еще одна пятитысячная подделка была обнаружена в финансовой организации Пскова 3 июня. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования.