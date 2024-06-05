Происшествия

Ревнивый пскович избил мужчину металлической трубой и попал под суд

Житель города Пскова предстанет перед судом за избиение мужчины металлической трубой (пункт «з» часть 2 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры областного центра.

В ходе следствия установили, что пскович из-за ревности проник в квартиру через незапертую дверь и нанес мужчине металлической трубой травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 2 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.