Происшествия

Почти 6 млн рублей перевели жители Псковской области мошенникам

Почти 6 млн рублей не досчитались несколько жителей Пскова, Великих Лук, Печор, Пушкинских Гор и некоторых районов области из-за действий неустановленных мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками банковской сферы и правоохранительных органов. И, в частности, под предлогом предотвращения попыток несанкционированного оформления на собеседников кредитов завладели их сбережениями. А иным пользователям махинаторы предложили дополнительный заработок в Сети.

В итоге доверчивые люди лишились в общей сложности около шести миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.