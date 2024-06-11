Происшествия

Питейное заведение ограбили на улице Яна Фабрициуса в Пскове

Подозреваемого в грабеже жителя Себежского района установили сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в областном центре утром 6 июня из торгового зала одного из питейных заведений на улице Яна Фабрициуса молодой человек без применения насилия открыто похитил бутылку коньяка и лимонад, после чего скрылся.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В настоящее время им удалось установить подозреваемого в открытом хищении чужого имущества. Им оказался безработный, ранее судимый житель поселка Идрица Себежского района 2001 года рождения.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Ведется следствие.