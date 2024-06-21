Женщина умерла на площади Ленина в Пскове

В собственность многодетным в Великих Луках за год предоставили 25 земельных участков

Пациент психбольницы в Пскове признался в убийстве, которое не совершал, а потом обратился в суд

Котельную №15 и станцию очистки воды реконструировали в Великих Луках в 2023 году

Великолучане за год направили в городскую администрацию свыше 1 800 обращений