Происшествия

Около 400 тысяч рублей выманили мошенники у жителей Псковской области

Факты дистанционного мошенничества снова отмечены в Псковской области. Причиненный потерпевшим ущерб составил в общей сложности около 400 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в эти июньские дни ряду жителей Пскова, Великих Лук, Острова и Псковского района позвонили неизвестные лица. И путем разнообразных ухищрений завладели их денежными средствами. В частности, некоторых своих жертв злоумышленники ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров на сайтах. Кроме того, они предложили искателям «быстрых денег» дополнительный заработок за счет инвестиций на интернет-платформах. Предлагалось также содействие в освобождении родственников от уголовной ответственности за мнимые ДТП.

Не обошлось и без ставшего в последнее время очень распространенным способа мошенничества, когда граждан лишают сбережений под предлогом будто бы предотвращения попыток несанкционированного списания денежных средств с их банковских счетов и перевода сбережений на «безопасные счета».

В итоге потерпевшие, среди которых было немало пенсионеров, не досчитались в общей сложности около 400 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Кроме того, шести пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний и организаций. И, в частности, под предлогами продления договоров на обслуживание сим-карт осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам доверчивых людей с последующим блокированием их учетных записей. Потерпевшие обратились за содействием в полицию. Ведется следствие.