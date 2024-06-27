Происшествия

Выходцев из стран Северной Африки задержали псковские пограничники

Попытку незаконного пересечения государственной границы пресекли псковские пограничники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В Невельском муниципальном округе семь выходцев из стран Северной Африки собирались выехать из Российской Федерации на территорию сопредельного государства в обход установленных международных пунктов пропуска через государственную границу. В Россию приехали с туристической целью, но, как оказалось, имели иные намерения. После пересечения государственной границы планировали убыть в страны Евросоюза.

Невельский районный суд привлек нарушителей к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ в виде штрафов с административным выдворением с территории РФ.