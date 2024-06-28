Происшествия

Жительницу Локнянского округа отправили за решетку за неуплату алиментов

36-летнюю жительницу Локнянского муниципального округа приговорили к лишению свободы за неуплату средств на содержание ребенка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре округа.

В судебном заседании установлено, что подсудимая с 2022 года обязана уплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына ежемесячно. Однако в нарушение решения суда, будучи привлеченной к административной ответственности за неуплату алиментов по статье 5.35.1 КоАП РФ и ранее судимой за аналогичное преступление, являясь трудоспособной, в период с сентября 2023 по январь 2024 года алименты не выплачивала, добровольной материальной помощи ребенку не оказывала, мер к официальному трудоустройству не принимала. Общая задолженность по алиментам составляет свыше 300 тысяч рублей.

Бежаницкий районный суд назначил ей наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.