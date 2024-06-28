Происшествия

Без вести пропавшего 17-летнего псковича с темно-бордовыми волосами ищет полиция

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается Павел Доровских, 2007 года рождения, уроженец Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, по имеющимся данным, этот молодой человек с 22 июня 2024 года без вести пропал на территории областного центра. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Был одет: серая футболка, черные брюки, серые кроссовки, сумка синего цвета.

Приметы: рост примерно 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-бордового (каштанового) цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Павла Доровских, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-501-41-90 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову)или 02, 112.