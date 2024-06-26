Происшествия

Подросток ушел из общежития в Пскове и пропал

17-летний Павел Доровских пропал в Пскове. 21 июня он ушел из общежития в неизвестном направлении, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, короткие темно-каштановые волосы, серые глаза. Был одет в темную футболку, черные штаны (джоггеры) и серые кроссовки. С собой была маленькая барсетка темно-синего цвета.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.