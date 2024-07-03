Происшествия

Мужчине в Великих Луках назначили штраф за найденный наркотик

23-летнего жителя Псковской области привлекли к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотиков (часть 1 статьи 228 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в феврале молодой человек нашел на земле и присвоил вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство, общей массой 0,42 грамма. Находку пскович положил в пачку сигарет и хранил при себе в кармане куртки до изъятия сотрудниками полиции.

В ходе судебного разбирательства подсудимый признал вину в полном объеме, раскаялся. С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также данных о личности подсудимого Великолукский городской суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.