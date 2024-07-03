Происшествия

Крупную партию нелегальных сигарет изъяли на юге Псковской области

Крупную партию нелегальных сигарет белорусского производства, перевозимую в автомобиле, обнаружили вблизи государственной границы Российской Федерации с Республикой Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фотографии и видео: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

При проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники остановили для проверки автомобиль, двигающийся по грунтовой дороге из Республики Беларусь. В салоне и багажном отделении автомобиля марки УАЗ «Патриот» находилось 40 коробок сигарет без акцизных марок РФ. Товаросопроводительных документов на ввезенную в Россию табачную продукцию мужчина при себе не имел.

По факту контрабанды товаров в крупном размере через государственную границу Российской Федерации в отношении гражданина Республики Беларусь возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Предварительная стоимость табачных изделий превышает 2,5 млн рублей.

20 тысяч пачек сигарет различных марок изъяли. Автомобиль задержан. Гражданину Республики Беларусь избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется расследование.