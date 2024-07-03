Происшествия

Создавшие 57 фиктивных юрлиц псковичи отделались штрафом

Псковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконном образовании юридических лиц через подставных лиц, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что молодые люди с целью улучшить свое финансово-материальное положение создали 57 юридических лиц через подставных лиц.

Псковичи полностью признали свою вину, раскаялись и ходатайствовали о прекращении уголовного дела. Молодые люди в ходе судебного разбирательства подчеркнули, что ранее не привлекались к уголовной ответственности, в течение 2023-2024 годов занимались благотворительностью, направив по 100 тысяч рублей каждый в помощь военнослужащим на СВО и 50 тысяч рублей на организацию спортивной жизни города.

Суд, оценив все представленные данные, принял решение о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа в размере по 100 тысяч рублей каждому.