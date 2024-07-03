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Происшествия

C задержанного по уголовному делу Грацкого предпринимателя сняли обвинения

10.07.2024 17:21|ПсковКомментариев: 0

В отношении псковского предпринимателя Артема Мхояна, задержанного по уголовному делу экс-заместителя главы администрации Пскова Александра Грацкого (второй эпизод взяточничества), сняты ранее выдвинутые обвинения, и его статус переквалифицирован в свидетели. Об этом псковский адвокат Артем Мелкумов рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Да, я подтверждаю эту информацию. Причиной стала норма действия действующего законодательства, а именно примечание к статье 291. Мхоян Артем Гагикович выполнил условия, предусмотренные данным примечанием, и в связи с этим уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям», -  сказал Артем Мелкумов.

Отметим, согласно примечанию к статье 291 УК РФ, лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

Напомним, в период с 15 по 18 сентября 2023 года предприниматель, фактически являющийся руководителем двух коммерческих предприятий по строительству дорожных сетей, передал заместителю главы администрации города Пскова Александру Грацкому массажное кресло стоимостью более 400 тысяч рублей за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным между предприятиями и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам. 

Теги: #происшествие
Источник: Псковская Лента Новостей
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