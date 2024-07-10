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Бывшую преподавательницу в Великих Луках будут судить за получение взяток от студентов

Бывшая преподавательница вуза, обвиняемая в получении взяток от студентов и служебном подлоге, предстанет перед судом в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

️Женщину обвиняют в совершении девяти преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за совершение незаконных действий) и двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).

️Уголовные дела возбудили по материалам оперативно-розыскной деятельности ОЭБ и ПК ОМВД России по городу Великие Луки.

️По версии следствия, в период с ноября 2019 года по май 2023 года обвиняемая получила от девяти студентов взятки на общую сумму более 400 тысяч рублей за выставление в зачетной книжке экзаменационных оценок и зачетов по преподаваемым ею дисциплинам, минуя процедуру приема экзамена и проверки знаний, а также за содействие в получении студентами зачетов и экзаменационных оценок по дисциплинам других преподавателей.

Следственные органы наложили арест на имущество обвиняемой на общую сумму более 600 тысяч рублей. ️В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.