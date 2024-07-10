Происшествия

За жизнь пострадавшей при взрыве газа в Опочке женщины борются врачи

Женщина 1956 года рождения, пострадавшая при взрыве газа в Опочке, до сих пор находится в реанимации. Ее состояние остается без изменений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

После взрыва газа в Опочке в областную больницу поступило двое пострадавших. Мужчина с ожоговой болезнью и ожоговым шоком скончался в воскресенье. За жизнь женщины борются врачи. У нее травмы костей скелета.

«Состояние пока без изменений, женщина все ещё находится в реанимации», - рассказали в облздраве.

Напомним, взрыв балонного бытового газа произошел в субботу утром в многоквартирном пятиэтажном доме в городе Опочке по адресу: Сущевская, 2а. Дом к центральной газовой сети не подключён. В результате взрыва мужчина 1976 года рождения скончался в больнице, для его транспортировки использовали вертолет санитарной авиации.

Смотрите также Умер один из пострадавших при взрыве газа в Опочке

Повреждены три квартиры и два автомобиля.

Смотрите также Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в Опочке

По факту происшествия Опочецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области проводится доследственная проверка. Также проверку проводит прокуратура.