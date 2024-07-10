Происшествия

Мужчина и женщина пострадали при взрыве бытового газа в Опочке

Мужчина 1976 года рождения и женщина 1956 года рождения пострадали при пожаре, который произошел в результате взрыва бытового газа в Опочке 13 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В МЧС о пожаре на улице Сущевской сообщили в 6:19. В многоквартирном пятиэтажном жилом доме произошел пожар. Предварительная причина - взрыв бытового газа.

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Повреждения коснулись двух соседних квартир, двух автомобилей во дворе дома. Пострадали мужчина 1976 года рождения, женщина 1956 года рождения, их доставили в медицинские учреждения. Ранее сообщалось, что для транспортировки одного из них использовали вертолет санитарной авиации.