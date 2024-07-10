Происшествия

Умер один из пострадавших при взрыве газа в Опочке

Умер один из пострадавших при взрыве газа в Опочке. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«К сожалению, один человек скончался. Он находился в крайне тяжелом состоянии, врачи делали все возможное, но спасти его не смогли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Поручил связаться с родственниками для оказания помощи, если в этом будет необходимость», – рассказал губернатор.

За жизнь второго пациента врачи Псковской областной клинической больницы продолжают бороться. Женщина все ещё находится в реанимации.

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