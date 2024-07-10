Умер один из пострадавших при взрыве газа в Опочке. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Михаил Ведерников / Telegram
«К сожалению, один человек скончался. Он находился в крайне тяжелом состоянии, врачи делали все возможное, но спасти его не смогли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Поручил связаться с родственниками для оказания помощи, если в этом будет необходимость», – рассказал губернатор.
За жизнь второго пациента врачи Псковской областной клинической больницы продолжают бороться. Женщина все ещё находится в реанимации.
Как сообщалось, взрыв балонного бытового газа произошел в субботу утром в многоквартирном пятиэтажном доме в городе Опочке Псковской области по адресу: Сущевская, 2а, дом к центральной газовой сети не подключён. Пострадали мужчина 1976 года рождения и женщина 1956 года рождения, они были госпитализированы, для транспортировки пострадавшего мужчины использовали вертолет санитарной авиации.
Повреждены три квартиры и два автомобиля.
По факту Опочецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области проводится доследственная проверка.