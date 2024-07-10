Происшествия

Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в Опочке

Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в Опочке по адресу Сущевская, дом 2а в многоквартирном пятиэтажном доме Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

«Пострадали 2 человека – их госпитализировали. Погибших нет.Повреждены 3 квартиры и 2 автомобиля. Пожарные отработали быстро – прибыли на место через несколько минут после сообщения. Огонь ликвидирован в течение 15 минут. Люди уже покинули здание (в основном, выехали к родственникам). При необходимости задействуем ПВР – муниципальная команда уже готовит соответствующее решение», - рассказал губернатор.

В ближайшее время прибудут специалисты для оценки состояния дома.

«По моему поручению на место выехал руководитель аппарата правительства области. По мере появления новых данных буду оперативно информировать», - добавил Михаил Ведерников.