Происшествия

Великолучанке грозит наказание за серию похищений сыра

Ранее судимая 35-летняя жительница Великолукского района может получить уголовное наказание за неоднократную кражу сыра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

С ноября 2022 года по ноябрь 2023 года женщина целенаправленно приезжала в районный центр, чтобы совершать преступления в магазинах города. Каждый раз злоумышленница пользовалась высокой проходимостью и похищала сыр.

Правоохранители установили четыре факта хищения. Общий ущерб составил около 13 тысяч рублей. Прокуратура города Великие Луки направила уголовное дело в суд.

Ранее за кражи женщина отбывала административные и уголовные наказания.