Происшествия

Псковичка помогла подруге купить «соль» и лишилась свободы

Ранее судимая за кражу молодая псковичка лишилась свободы за незаконный сбыт наркотического средства «соль» в значительном размере (пункт «б» часть 3 статьи 228.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

Установлено, что ранее судимая псковичка совершила сбыт засекреченному лицу – закупщику, участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», за определенную плату наркотическое средство массой не менее 0,27 грамма.

Осужденная не оспаривала фактические обстоятельства уголовного дела, однако с квалификацией преступного деяния не согласилась, пояснив, что действительно ранее была потребителем наркотических средств, но никаким сбытом не занималась, а помогла своей знакомой приобрести наркотик, заказав его по просьбе последней и подняв соответствующую закладку, которую они вместе употребили.

Суд оценил все доказательства, учел наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств и признал подсудимую виновной в совершении инкриминируемого преступления, назначив ей наказание с применением положений статьи 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) в виде лишения свободы на срок 4 года отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.