Происшествия

Росгвардейцы задержали подозреваемого в грабеже в Гдове

Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области 4 августа задержали жителя Гдова, который совершил грабеж. Об этом в Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы получили сигнал «тревога» из охраняемого магазина на улице Карла Маркса около 19.00. Прибыв на место происшествия, они задержали 20-летнего ранее судимого мужчину, который открыто похитил из торгового зала спиртные напитки общей стоимостью 1200 рублей.

Нарушителя передали сотрудникам полиции, возбуждено уголовное дело.