Происшествия

Артиллерийский снаряд обнаружили в Псковском районе

Специалисты аварийно-спасательной службы идентифицировали взрывоопасный предмет в Псковском районе 6 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили ГУ МЧС России по Псковской области.

Снаряд обнаружили в лесном массиве рядом с деревней Сельцо. Группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова установила, что это артиллерийский снаряд калибра 76 мм.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).