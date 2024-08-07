Происшествия

Житель Псковской области понес наказание за незаконные действия с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами

Житель Псковской области наказан за незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов к нему; незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывчатых устройств; незаконный сбыт огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору (часть 1 статьи 222, пункта «а» части 5 статьи 222 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

В судебном заседании гражданин признал свою вину в совершении указанных преступлений полностью. На стадии предварительного следствия с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем рассмотрение дела было назначено без проведения судебного разбирательства.

С учетом обстоятельств дела, данных о личности, суд по совокупности преступлений назначил гражданину наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 5000 рублей.