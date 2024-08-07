Происшествия

Две минометные мины идентифицировали в районах Псковской области

Две минометные мины идентифицировала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки в районах Псковской области 8 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: «ГКУ ПО "Управление ОД в ЧС"» / «ВКонтакте»

Одну из мин обнаружили в деревне Суханово Великолукского района, калибр 120 миллиметров. Вторая минометная мина идентифицирована в Новосокольническом районе вблизи деревни Зажогино, ее калибр 50 мм.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).