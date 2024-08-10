Происшествия

Кражу с банковской карты раскрыли в Невеле

Невельская полиция раскрыла хищение с банковской карты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

44-летний местный житель обратился с заявлением в межмуниципальный отдел МВД России «Невельский». Он пояснил, что его банковская карта была утеряна, а нашедший ее злоумышленник решил воспользоваться ею: неизвестный оплатил покупки в магазинах Невеля. В результате была осуществлена кража денежных средств в размере более 9 тысяч рублей.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям удалось установить подозреваемого, которым оказался -невельчанин 1984 года рождения. У него была изъята утраченная банковская карта.

По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело.