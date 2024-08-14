Происшествия

В Палкино произошёл пожар в зерносушильном комплексе

Пожар в зерносушильном комплексе произошёл в Палкино на улице Островской в это воскресенье, 18 августа. В результате распространения огня повреждена стена на площади 30 квадратных метров и одна тонна зерна. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Возгорание произошло внутри металлического строения зерносушильного комплекса объёмом 860 кубических метров. Причиной пожара стал аварийный режим работы печи для сушки зерна.

Сотрудникам МЧС России стало известно о пожаре в 15:13. На месте происшествия работали 11 специалистов спасательной службы и три единицы техники. Также для выяснения обстоятельств возникновения огня в комплексе работали сотрудники Госпожнадзора.

Благодаря оперативной работе сотрудников МЧС России по Псковской области огонь удалось ликвидировать.