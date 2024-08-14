Происшествия

«Выигрыш» с подвохом: великолукская студентка лишилась денег

Великолукская студентка лишилась денег, поверив в выигрыш в мессенджере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ОМВД России по городу Великие Луки обратилась 17-летняя студентка с заявлением о мошенничестве. Девушка рассказала, что в известном мессенджере ей пришло сообщение от неизвестного собеседника. Злоумышленник уверил девушку, что она стала победителем розыгрыша, и под предлогом получения выигрыша завладел ее личными денежными средствами.

Ущерб составил почти 34 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ. Ведется следствие.