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Вандалы разбили бюст писателя Сергея Каширина в центре Гдова

Вандалы разбили бюст писателя Сергея Каширина в центре Гдова.

Бюст Сергея Каширина до повреждений. Фото: С. Н. Тимофеева

Как пишет «Гдовская заря», урны рядом с памятником доверху наполнены бутылками и банками из-под алкогольных напитков.

Напомним, бюст был установлен в декабре 2023 года на народные средства. Сборы на него ещё продолжаются.

10 декабря 2023 года в Гдове в сквере на пересечении улиц Карла Маркса и Ленина открыли памятник военному лётчику, писателю, поэту Сергею Каширину (10.12.1929 — июнь 2023). Бюст был установлен на народные средства. Сборы на него ещё продолжаются.

Сергей Каширин — почётный гражданин города Гдова. Награжден орденом святого князя А. Невского, лауреат Всероссийской премии святого князя А. Невского.

Сергей Каширин родился в 1929 году в деревне Кургановка Брянской области. В годы фашистской оккупации был связным партизанского отряда. Учился в Курской спецшколе Военно-воздушных сил. С 1951 года – военный лётчик.

Первое стихотворение было напечатано в 1946 году в газете Приволжского военного округа «За Родину». Первый рассказ – в центральной авиационной газете «Сталинский солок». Затем стихи, очерки и рассказы публиковались в журналах «Крылья Родины», «Советский воин», «Авиация и космонавтика», «Знаменосец», в газетах «Красная звезда», «Правда», «Советская Россия» и другой периодике.

Заочно закончил факультет журналистики Ленинградского Государственного Университета. Стихи, рассказы и публицистику печатал в литературно-художественных журналах «Нева», «Звезда», «Молодая гвардия», «Наш современник», «Неман», «Звезда Востока», «Дальний Восток», «Аврора», ленинградском «Дне поэзии», коллективных сборниках.

Свою первую книгу «Песня над облаками» летчик С. И. Каширин выпустил в Ленинграде в 1970 году. И уже с 1981 года его приняли в Союз писателей России, а с 1993 — в Международную ассоциацию баталистов и маринистов и Петровскую академию наук и искусств.

За книгу «Глубынь-городок. Сказания о городе Гдове» С. И. Каширин стал номинантом международной премии «Филантроп», за книгу «Русский за русского стой насмерть. Русская идея Александра Невского» – лауреатом Православного Царицынского Александро-Невского фестиваля средств массовой информации Международного фонда Александра Невского.

Гдов и Гдовский край занимает особое место в жизни и творчестве писателя. В 1997 году вышла его книга «Незнамо поле». Судя по заголовкам стихов, это Гдовский край: «Сказание о Гдове», «Городок у озера Чудского», «По дороге из Пскова», «Гдовская крепость», «Медвежий угол», «Гдовка».

Скончался в июне 2023 года, на 95-м году жизни. Последние годы, находясь в Санкт-Петербурге.