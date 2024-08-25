Происшествия

Мужчине в Новосокольниках ограничили свободу за незаконное хранение оружия

Новосокольническим районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что мужчина обнаружил огнестрельное оружие в надворной постройке, расположенной в сельском поселении. Не имея разрешения на его хранение, использование и ношение, он оставил оружие у себя и незаконно хранил его в течение длительного времени. Сотрудники полиции изъяли незаконно хранящееся огнестрельное оружие у гражданина. Подсудимый признал свою вину в полном объеме.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и приговорил его к ограничению свободы сроком на 2 месяца.

Осужденному установлены следующие ограничения: не выезжать за пределы территории муниципального образования «Новосокольнический район»; не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы; являться в указанный специализированный государственный орган один раз в месяц для регистрации.