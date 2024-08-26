Происшествия

Педофила из Пыталово лишили свободы на 15 лет

Жителя Пыталово признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних (пункт «б» части 5 статьи 132 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними детьми, на срок 10 лет.

Приговор постановлен Псковским областным судом.